Ein kleines Unternehmen aus Kalifornien, das gleich in mehreren zukunftsträchtigen Geschäftsfeldern tätig ist, sorgt mit einer Ankündigung für Furore an der Börse. Polar Power teilte am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit, die ersten Aufträge für mobile Elektroauto-Ladegeräte erhalten zu haben. Das sorgt bei dem Pennystock für eine Kursexplosion. Polar Power hat eine neue Reihe mobiler Ladegeräte für Elektrofahrzeuge ("EV") mit kombiniertem Ladesystem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...