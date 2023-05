Potsdam (ots) -Die LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG bleibt auch in der kommenden Saison Top-Sponsor des 1. VfL Potsdam 1990 e.V. Das besiegelten die Vorstände der Bausparkasse und des Vereins am 10. Mai in Potsdam.Das seit 2020 bestehende Engagement der LBS ist als langfristige Partnerschaft gedacht. "Auf diese Weise wollen wir den VfL dabei unterstützen, seine Stellung als Aushängeschild des Handballsports zu festigen und seine sportlichen Ziele zu erreichen", erklärt LBS-Vorstandsmitglied Jens Riemer. Über die damit verbundene Förderung der Vereinsjugend möchte die LBS insbesondere dazu beitragen, die Nachwuchsarbeit zu stärken.Hier gehört der VfL zu den Vorreitern im Handballsport. So wurde der Verein jüngst von der Handball-Bundesliga GmbH für seine herausragende Qualität im Bereich der Nachwuchsarbeit mit dem Jugendzertifikat 2023 ausgezeichnet. Nach dem Wiederaufstieg in die 2. Liga erhielt er das Gütesiegel auf Anhieb mit Stern. "Gerade auch deshalb freuen wir uns sehr über das klare Bekenntnis der LBS. Es trägt dazu bei, die erfolgreiche Gestaltung unserer Jugendarbeit weiter voranzutreiben", so der VfL-Vorstandsvorsitzende Dr. Norbert Ahrend.Aus Sicht der LBS liegt eine Unterstützung der Potsdamer Handballer gleich in doppelter Hinsicht nahe. Zum einen befindet sich deren Trainings- und Spielstätte in unmittelbarer Nachbarschaft zur eigenen Zentrale am Luftschiffhafen. Zum anderen verbindet beide das gemeinsame Gründungsjahr 1990.Pressekontakt:Thomas ThietTel.: 0331 969 21 56Mail: thomas.thiet@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107633/5506872