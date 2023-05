EQS-Ad-hoc: AdCapital AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

AdCapital AG: EBIT-Break-Even im ersten Quartal 2023 / Positiver Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr 2023



11.05.2023 / 13:40 CET/CEST

AdCapital AG: EBIT-Break-Even im ersten Quartal 2023 /Positiver Ausblick für das Gesamtgeschäftsjahr 2023 Waldbronn, 11. Mai 2023 Der Vorstand der AdCapital AG gibt bekannt, dass die Gesellschaft das erste Quartal 2023 mit einem positiven EBIT in Höhe von EUR 0,4 Mio. abschließen konnte und damit den EBIT-Break-Even erreicht hat. Dies ist zurückzuführen auf die Verbesserung der Gesamtleistung um fast 4 % - gegenüber dem 1. Quartal 2022 auf 42,1 Mio. Euro durch Intensivierung der Vertriebsaktivitäten und Optimierung und Stabilisierung von Prozessen im Rahmen der Neuaufstellung. Dieses Momentum der verstärkten Vertriebsanstrengungen und Prozessoptimierungen beabsichtigt die AdCapital AG auch im laufenden Geschäftsjahr für weiteres Konzern-Wachstum zu nutzen. Die Tochtergesellschaft ERICH JAEGER GmbH + Co. KG konnte ihren Auftragseingang im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023 gegenüber 2022 um über 38 % steigern. Die Tochtergesellschaft FRAKO Kondensatoren- und Anlagenbau GmbH konnte im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2023 gegenüber dem Vorjahr den kumulierten Umsatz und Auftragsbestand um über 20 % durch den Ausbau des Services und den wiedererstarkten chinesischen Markt steigern. Basierend auf den eingeleiteten Maßnahmen geht der Vorstand aktuell für das Geschäftsjahr 2023 von einer prognostizierten Gesamtleistung des Konzerns von 165,3 bis 175,1 Mio. Euro aus. Dies entspricht einer Steigerung von mehr als 10%. Das prognostizierte Konzern-EBIT für das Geschäftsjahr 2023 bewegt sich in einer Größenordnung zwischen 2,8 und 3,8 Mio. Euro. Zusatzinformationen: ISIN: DE0005214506

