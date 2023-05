Frankfurt (www.fondscheck.de) - BNP Paribas Asset Management ("BNPP AM") erweitert seine Nachhaltigkeitskompetenzen und beruft für sein Sustainability Centre zwei neue Experten: Nogoye Dieng und Sindhu Janakiram, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...