Der Vorstand der Strabag wird der 19. Ordentlichen Hauptversammlung am 16.6.2023 die Beschlussfassung über eine bedingte Ausschüttung nach Kapitalberichtigung/Kapitalherabsetzung mit einem Aktionärswahlrecht auf neue Aktien aus Sachkapitalerhöhung vorschlagen. Diese Maßnahmen haben die Verringerung des eingefrorenen Anteils der MKAO Rasperia Trading Limited an der Gesellschaft von derzeit 27,8 Prozent auf unter 25 Prozent zum Ziel. Dadurch sollen Risiken und Nachteile für die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft reduziert werden, die sich aufgrund der Sanktionierung von Oleg Deripaska (USA, Kanada, Australien, EU) ergeben, der die MKAO Rasperia Trading Limited kontrolliert. Das Unternehmen erklärt: Die Umsetzung soll in mehreren von der Hauptversammlung zu ...

