130 Jahre GEA Separation

GEA investiert 50 Mio. EUR in deutsche Standorte für Zentrifugenproduktion

Modernisierung der Zentrifugenwerke in Oelde und Niederahr

Investitionen ermöglichen weiteres Wachstum in der für GEA wichtigen Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie

Fokus liegt auf einer nachhaltigen Produktion sowie digitalisierten und automatisierten Prozessen

Düsseldorf, 11. Mai 2023 - GEA investiert rund 50 Millionen Euro bis Ende 2024 in die Modernisierung der deutschen Zentrifugenwerke in Oelde (NRW) und Niederahr (Rheinland-Pfalz). Das hat der Maschinenbaukonzern heute auf einer Pressekonferenz anlässlich des 130-jährigen Jubiläums von GEA Separation am Standort Oelde bekannt gegeben. Durch Investitionen in eine nachhaltigere Produktion, in Digitalisierung und Automatisierung setzt GEA auf weiteres Wachstum in seinen wichtigsten Märkten der Lebensmittel-, Getränke und Pharmaindustrie.

GEA Zentrifugen werden in über 3.500 unterschiedlichen Prozessen in verschiedensten Industrien eingesetzt. Wachstumstreiber sind unter anderem Anwendungen zur alternativen Proteinproduktion sowie die weltweite Nachfrage an Molkereiprodukten. Das Investitionspaket für die Zentrifugenwerke basiert dabei auf vier Säulen: Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Automatisierung und moderne Fertigungstechnologien.

"Mit Stolz blicken wir auf 130 erfolgreiche Jahre in der Separationstechnik zurück. Mit den heute angekündigten Investitionen machen wir unsere Standorte zukunftsfest, um noch klimaschonender, effizienter und moderner zu produzieren. Wir stärken somit die Wettbewerbsfähigkeit beider deutscher Standorte", so GEA CEO Stefan Klebert. "Unsere Erfolgsgeschichte verdanken wir vor allem unseren engagierten Mitarbeitenden, die unermüdlich und mit hoher Ingenieurskunst tagtäglich alles daransetzen, dass wir unseren Unternehmenszweck ‚Engineering for a better world' erfüllen."

Um die Produktionsbetriebe fit für die Zukunft zu machen, wird beispielsweise künftig verstärkt Robotik und Lasertechnik eingesetzt. Neue Komplettbearbeitungszentren werden außerdem die Komplexität der Abläufe reduzieren und eine konstant hohe Fertigungsqualität gewährleisten. Modernisierungen von digitalisierten Prozessen sollen eine schnellere Abwicklung von Bestellungen und Reparaturen ermöglichen. In diesem Rahmen wird auch die Ersatzteilversorgung automatisiert: Dank Predictive Maintenance und smarter Maschinenüberwachung erhalten Kunden zukünftig auf Wunsch automatisch die erforderlichen Teile für einen störungsfreien und kontinuierlichen Betrieb ihrer Anlagen.

Klimafreundliche Produktion durch Nutzung erneuerbarer Energien

Bereits heute werden alle GEA Werke mit Grünstrom betrieben. Langfristig soll die Stromversorgung an den Standorten soweit möglich auf vor Ort erzeugte erneuerbare Energien umgestellt werden. Für das Werk Oelde werden hier mehrere großflächige Photovoltaikanlagen ca. ein Zehntel des Strombedarfs des Standorts decken, inklusive der Bereitstellung von Strom für Elektromobilität. Schon heute erzeugt ein eigenes Blockheizkraftwerk bereits rund 30 Prozent des benötigten Stroms. Da die Abwärme ebenfalls genutzt wird, werden 94% der eingesetzten Primärenergie verwendet. Die für die Produktion wichtige Prozesswärmeerzeugung soll ebenfalls auf Alternativen wie Elektrodampferzeugung umgestellt werden, was den Standorten Oelde und Niederahr in der nahen Zukunft auch einen gasunabhängigen Produktionsbetrieb ermöglichen würde.

130 Jahre GEA Separation: Erfolg dank Engagement und Ingenieurskunst

"Ich freue mich, dass wir mit den geplanten Investitionen den weltweit größten GEA Standort Oelde für die nächsten Jahrzehnte stark machen", so Klaus Stojentin, CEO der GEA Division Separation and Flow Technologies. "Aufgrund unserer Tradition, Expertise und dem Pioniergeist gehört GEA in der Zentrifugenproduktion global zu den Technologieführern. Wir sind stolz darauf, dass wir unsere Produktionsanlagen ausbauen, um unsere Kunden mit erstklassigen Produkten noch besser in ihren Herstellungsprozessen unterstützen zu können."

Über GEA

GEA ist weltweit einer der größten Systemanbieter für die Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Der 1881 gegründete und international tätige Technologiekonzern fokussiert sich dabei auf Maschinen und Anlagen sowie auf anspruchsvolle Prozesstechnik, Komponenten und umfassende Servicedienstleistungen. Mit mehr als 18.000 Beschäftigten in fünf Divisionen und 62 Ländern generierte der Konzern im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von über 5,1 Mrd. EUR. Weltweit verbessern die Anlagen, Prozesse und Komponenten von GEA die Effizienz und Nachhaltigkeit von Produktionsprozessen. Sie tragen erheblich dazu bei, den CO2-Ausstoß, den Einsatz von Plastik und Lebensmittelabfall zu reduzieren. Dadurch leistet GEA einen entscheidenden Beitrag auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft, ganz im Sinne des Unternehmensleitbildes: "Engineering for a better world".

GEA ist im deutschen MDAX und im STOXX® Europe 600 Index notiert und gehört zu den Unternehmen, aus denen sich die Nachhaltigkeitsindizes DAX 50 ESG, Dow Jones Sustainability Europe und MSCI Global Sustainability zusammensetzen.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gea.com.

Über GEA Separation

Was im Jahr 1893 am GEA Standort in Oelde mit dem Bau der ersten handbetriebenen Zentrifuge zur Trennung von Milch und Rahm begann, ist heute aus der modernen Industrie nicht mehr wegzudenken. Ob Lebensmittel, Getränke, Arznei- und Impfstoffe, Chemie- und Marinetechnik oder sauberes Wasser: Überall dort, wo Flüssigkeiten verarbeitet werden müssen, ist ein Separator oder ein Dekanter das Herzstück der Produktionsanlage. Heute ist Oelde mit insgesamt 1.900 Beschäftigten GEAs weltweit größter Produktionsstandort. In Niederahr produziert GEA Dekanterzentrifugen, die vor allem in der Nahrungsmittel-, Chemie- und Umwelttechnik eingesetzt werden. Der Standort Niederahr feiert in diesem Jahr ebenfalls sein 60-jähriges Bestehen. Global betreibt GEA zwei weitere Zentrifugenwerke in Bengaluru, Indien sowie in Tianjin, China.

