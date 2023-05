Fast die Hälfte der weltweiten Aktiengesellschaften hat sich inzwischen ein Dekarbonisierungsziel gesetzt, aber nur 17 dieser Ziele würden mit dem Ziel eines Temperaturanstiegs von 1,5°C übereinstimmen

Das globale Emissionsbudget der börsennotierten Unternehmen zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5°C läuft im Oktober 2026 aus

Eine Analyse der weltweiten Privatunternehmen zeigt, dass sie eine geringere Kohlenstoffintensität haben als ihre öffentlichen Pendants

Die Zahl der weltweiten börsennotierten Unternehmen, die sich zumKlimaschutz verpflichten, ist in diesem Jahr stetig gestiegen, aber diese Ziele sind sehr unterschiedlich umfassend und ehrgeizig. Dies geht aus dem jüngsten MSCI Net-Zero Tracker hervor, einem Indikator für die Fortschritte der börsennotierten Unternehmen im MSCI All Country World Investable Market Index (ACWI IMI)1. Der Net-Zero Tracker zeigt einen klaren Trend bei den börsennotierten Unternehmen auf: mehr Klimaverpflichtungen, verbesserte Offenlegung, aber ständig wachsende Kohlenstoffemissionen.

Fast die Hälfte (44 %) der börsennotierten Unternehmen hat sich inzwischen Dekarbonisierungsziele gesetzt das sind 8 Prozentpunkte mehr als im MSCI Net-Zero Tracker vom Oktober 2022 angegeben -, was aber nicht unbedingt bedeutet, dass sie alle ihre Kohlenstoffintensität angemessen angehen. Nur 17 der Unternehmen würden mit ihren Klimazielen die Kohlenstoffemissionen in ihrer gesamten Wertschöpfungskette an das ehrgeizige 1,5°C-Ziel des Pariser Abkommens anpassen.

Ein weiterer Beleg für die Bandbreite der eingegangenen Verpflichtungen ist, dass weniger als ein Drittel (30 %) aller veröffentlichten Ziele darauf abzielen, Netto-Null-Emissionen zu erreichen, und das trotz der Wahrscheinlichkeit, dass in naher Zukunft freiwillige und obligatorische Standards für die Offenlegung des Klimas durch Unternehmen in Kraft treten werden.

Der Net-Zero Tracker, der heute von MSCI, einem führenden Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft, veröffentlicht wurde, zeigt, dass Aktiengesellschaften ihren Anteil am globalen Emissionsbudget zur Begrenzung des Temperaturanstiegs auf 1,5°C voraussichtlich bis Oktober 2026 aufbrauchen werden, zwei Monate früher als MSCI zuvor im Oktober 2022 geschätzt hatte.

Aktiengesellschaften sind auf dem besten Weg, in diesem Jahr 11,2 Gigatonnen direkter Scope-1-Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre zu emittieren, was gegenüber 2022 unverändert bleibt, obwohl sie mehr Verpflichtungen zur Kohlenstoffreduzierung eingegangen sind2. Laut der MSCI-Kennzahl "Impliziter Temperaturanstieg", die auf einer Analyse ihrer künftigen Emissionspfade und ihrer derzeitigen Klimaschutzverpflichtungen beruht, werden sie den Planeten in diesem Jahrhundert um 2,7 °C erwärmen.

Für Anleger, die versuchen, diese Unternehmen zu bewerten, um klimabewusste Portfolioentscheidungen zu treffen, gab es einen Anstieg bei der Offenlegung, da mehr als ein Drittel (35 %) der börsennotierten Unternehmen jetzt Scope-3-Emissionen ausweisen, die von ihren Zulieferern oder der Verwendung ihrer Produkte durch Kunden herrühren, eine Steigerung um fünf Prozentpunkte gegenüber Oktober letzten Jahres.

Private Vermögenswerte weisen eine geringere Kohlenstoffintensität auf

Obwohl oft angenommen wird, dass die Kohlenstoffintensität auf privaten Märkten höher ist als auf ihren öffentlichen Gegenstücken, deuten die Schätzungen von MSCI auf das Gegenteil hin. Private Unternehmen in vier der fünf emissionsintensivsten Branchengruppen produzieren schätzungsweise weniger Kohlenstoff als ihre börsennotierten Pendants, so die Daten von MSCI ESG Research and Burgiss3

Innerhalb der fünf wichtigsten Branchengruppen (Versorger, Werkstoffe, Energie, Verkehr sowie Lebensmittel, Getränke und Tabak) ist die geschätzte durchschnittliche Kohlenstoffintensität bei börsennotierten Unternehmen 76 höher als bei nicht börsennotierten Unternehmen.

Dies trägt dazu bei, dass institutionelle Anleger fast 150 Millionen Tonnen CO2-Emissionen von privaten Unternehmen in ihren Private-Equity-, Kredit- und Immobilienportfolios finanzieren4

Die Emissionsattribute privater Investitionen werden durch sektorale Trends bestimmt, wobei Unternehmen in Privatbesitz eher in weniger emissionsintensiven Teilindustrien tätig sind. So machen beispielsweise die Sektoren Informationstechnologie und Gesundheitswesen zusammen 47 des gesamten Marktwerts privater institutioneller Beteiligungen aus, sind aber nur für 6 der Emissionen verantwortlich. Im Gegensatz dazu machen die Sektoren Energie, Werkstoffe und Versorgungsunternehmen nur 6 des gesamten privaten Marktwerts aus und verursachen fast die Hälfte der geschätzten finanzierten Emissionen.

Sylvain Vanston, Executive Director, Climate Change Investment Research, MSCI, kommentiert: "Der jüngste IPCC AR6 Synthesebericht ist eindeutig. Der Klimawandel ist da, messbar, wie vorhergesagt, und das Risiko des völligen Scheiterns ist nun sehr real. Wir sehen größere Fortschritte von börsennotierten Unternehmen bei der Erreichung wesentlicher Klimaziele, aber der MSCI Net-Zero Tracker zeigt, dass eine erhebliche Lücke zwischen ihren Klimazusagen und ihren Kohlenstoffemissionen bleibt."

"Die Gleichung für Investoren lautet, dass sie sich heute mit den Übergangsrisiken befassen müssen oder morgen mit schweren und irreversiblen physischen Risiken konfrontiert werden, und dass sie eine Rolle dabei spielen müssen, den erforderlichen existenziellen Wandel voranzutreiben. Investoren können ihre strategischen Hebel einsetzen, einschließlich der Vermögensallokation, grüner Investitionen und des Engagements bei Vorständen und politischen Entscheidungsträgern, um nicht nur dazu beizutragen, Unternehmen auf einen Netto-Null-Pfad zu bringen, sondern auch die regulatorischen Änderungen zu fördern, die erforderlich sind, um gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle Unternehmen zu schaffen."

"Börsennotierte und private Unternehmen und Investoren müssen dringend handeln, denn dieser Bericht zeigt deutlich, dass uns die Zeit davonläuft und wir nicht auf dem richtigen Weg sind, die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen."

Über MSCI Inc.

MSCI ist ein führender Anbieter von Tools und Dienstleistungen zur Unterstützung kritischer Entscheidungen für die globale Investmentgemeinschaft. Mit über 50 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung, Daten und Technologie ermöglichen wir bessere Investitionsentscheidungen, indem wir unseren Kunden ein besseres Verständnis und eine fundierte Analyse der wichtigsten Faktoren für Risiken und Renditen vermitteln und sie dabei unterstützen, auf dieser Basis effektivere Portfolios aufzubauen. Wir entwickeln branchenführende, analysengestützte Lösungen, mit denen Kunden Erkenntnisse über die Investitionsprozesse erhalten und von einer verbesserten Transparenz profitieren können.

Über die Produkte und Dienstleistungen von MSCI ESG Research

Die Produkte und Services von MSCI ESG Research LLC bieten Unternehmen auf der ganzen Welt umfassende Forschung, Ratings und Analysen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Die ESG-Ratings, Daten und Analysen von MSCI ESG Research LLC fließen außerdem in den Aufbau von MSCI ESG-Indizes ein. MSCI ESG Research LLC ist ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940 und eine Tochtergesellschaft von MSCI Inc.

Weitere Informationen finden Sie unter msci.com

Hinweise für Redakteure

1 Stand: 31. März 2023.

2 Eine Gigatonne entspricht einer Milliarde Tonnen.

3 Basierend auf einer Analyse von Daten von MSCI ESG Research und Burgiss, Stand: 30. September 2022.Burgiss ist ein globaler Anbieter von Daten und Analysen für alternative Anlagen.

4 Diese Schätzung der Emissionen privater Vermögenswerte umfasst nicht den vollständigen Kohlenstoff-Fußabdruck aller nicht börsennotierten Vermögenswerte, die nicht nur institutionellen Anlegern, sondern auch anderen öffentlichen und privaten Unternehmen sowie Regierungen gehören. Die börsennotierten Unternehmen der Welt werden in diesem Jahr voraussichtlich 11,2 Milliarden Tonnen direkte Kohlenstoffemissionen (Scope 1) ausstoßen.

Methodik

Das MSCI-Modell des impliziten Temperaturanstiegs ist ein zukunftsorientiertes Maß für die Klimaauswirkungen, das das geschätzte Erwärmungspotenzial eines Unternehmens oder Portfolios in Grad Celsius auf der Grundlage seiner aktuellen Treibhausgasemissionen und des prognostizierten Emissionsverlaufs anzeigt.

Das Modell gibt an, wie sich die globalen Durchschnittstemperaturen in diesem Jahrhundert verändern würden, wenn die gesamte Wirtschaft die gleiche Über- oder Unterschreitung des Kohlenstoffbudgets aufweisen würde wie das betreffende Unternehmen oder Portfolio.

Obwohl die Prognose des aggregierten impliziten Temperaturanstiegs der börsennotierten Unternehmen in diesem Bericht auf anderen Daten beruht, ähnelt sie den Prognosen der globalen Erwärmung, die auf den nationalen Klimaverpflichtungen der Länder basieren, wenn die politischen Strategien und Maßnahmen zur Erreichung dieser Verpflichtungen vollständig umgesetzt werden. Beide Schätzungen spiegeln die Klimaziele wider.

Das MSCI-Modell des impliziten Temperaturanstiegs wird zweiwöchentlich neu berechnet, um die neuesten Dekarbonisierungsziele und Emissionsdaten der Unternehmen zu berücksichtigen, und vierteljährlich, um Aktualisierungen der Finanzdaten zu berücksichtigen. Außerdem wird es im Laufe der Zeit weiterentwickelt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder Leistungen und bergen Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen erheblich abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als verlässliche Informationen bewertet werden. Risiken, die sich auf die Ergebnisse oder die Performance auswirken könnten, sind im Jahresbericht von MSCI auf Form 10-K für das letzte, zum 31. Dezember beendete Geschäftsjahr beschrieben, der bei der SEC eingereicht wurde. MSCI ist nicht dazu verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sollten auch nicht als solche betrachtet werden. MSCI gewährt keine Rechte oder Lizenzen zur Nutzung ihrer Produkte oder Dienstleistungen ohne eine entsprechende Lizenz. MSCI ÜBERNIMMT KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GARANTIE FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER ANDERES IN BEZUG AUF DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN UND SCHLIESST JEGLICHE HAFTUNG IM WEITESTEN GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN AUS.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230511005251/de/

Contacts:

Medienanfragen

PR@msci.com

Melanie Blanco +1 212 981 1049

Tina Tan +852 2844 9320

Calum MacDougall +44 7876 836 759

MSCI Globale Kundenbetreuung

EMEA Kundenbetreuung 44 20 7618.2222

Amerika Kundenbetreuung +1 888 588 4567 (toll free)

Asien-Pazifik Kundenbetreuung 852 2844 9333