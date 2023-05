Lithium wird immer wichtiger für die E-Auto Industrie und die Konzerne versuchen sich bereits ihren Platz in der Wertschöpfungskette zu sichern. Mit diesen zwei Aktien haben Anleger deswegen gute Chance vom Boom rund um Lithium zu profitieren. Elon Musk: "Lithium ist das neue Öl" Schon lange hat Elon Musk als CEO von Tesla erkannt, dass Lithium das neue Öl ist, was er auch regelmäßig in Interviews betont. Den ersten Schritt sich den seltenen Rohstoff ...

Den vollständigen Artikel lesen ...