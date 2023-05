EQS-News: Avemio AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Avemio AG steigt in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf auf Düsseldorf, 11. Mai 2023 - Die Avemio AG, ein führender Systemlieferant für Hard- und Software im Bereich professionelle Broadcast, Medien-, Audio- und Videolösungen, ist zum heutigen 11. Mai 2023 mit fortlaufender Notierung in den Primärmarkt der Börse Düsseldorf aufgestiegen. Die Börse hat dem Antrag auf Wechsel zugestimmt. Der Primärmarkt ist ein Listing-Segment im Freiverkehr der Börse Düsseldorf, in dem Aktien sowie andere Wertpapiere notiert sind. Emittenten verpflichten sich dort, besondere Publizitätsstandards einzuhalten und Anleger kontinuierlich mit umfassenden Informationen rund um das Unternehmen zu versorgen. Ab dem 22. Mai 2023 sind die Aktien der Avemio AG auch über das Xetra-System handelbar. Als Designated Sponsor fungiert die ICF Bank AG und unterstützt die Handelbarkeit der Avemio-Aktie kontinuierlich durch verbindliche Geld- und Briefkurse. "Der Aufstieg der Avemio-Aktie in den Primärmarkt ist Teil unserer Wachstumsstrategie und Kapitalmarktstory. Investoren können unsere Aktie ab dem 22. Mai auch über das Xetra-System handeln. Zugleich profitieren Aktie und Unternehmen von der höheren Transparenz und Aufmerksamkeit", erläutert Ralf P. Pfeffer, Vorsitzender des Vorstandes der Avemio AG, den Wechsel. "Das höhere Börsensegment erlaubt es uns, dass wir künftig weitere Investorengruppen ansprechen und von unserer Equity Story überzeugen können." Zur Avemio AG Die Avemio AG ist mit ihrer 100-prozentigen Tochtergesellschaft Teltec AG die umsatzstärkste Handelsgruppe für professionelle Film- und Fernsehtechnik im deutschsprachigen Markt. Gegenstand der Unternehmensgruppe ist der Handel mit professionellem Film- und Fernsehequipment, zugehörigen Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Hierzu zählt auch die Beratung und technische Betreuung von kompletten Produktions-, Postproduktions- und Sendesystemen. Die Teltec AG hält jeweils 100 % der Geschäftsanteile an den Gesellschaften VCT Videocation Creative Tools GmbH, VDH Video Data Handels GmbH, VDT Video Data Technik GmbH, BPM Broadcast & Professional Media GmbH und erzielt in der Gruppe einen Umsatz von rd. 100 Mio. Euro. Das Grundkapital der Avemio AG ist in 3.432.150 Inhaberaktien aufgeteilt, von denen derzeit 300.000 unter der ISIN: DE000A2LQ1P6 / WKN: A2LQ1P im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notiert sind. Die restlichen (in 2023 neu geschaffenen) 3.132.150 Inhaberaktien sind derzeit unter der ISIN: DE000A2GSYL0 / WKN A2GSYL im Freiverkehr der Börse Düsseldorf notiert und werden mit der kommenden ordentlichen Hauptversammlung 2023 gleichgestellt. Pressekontakt:

