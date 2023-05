EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Umsatzentwicklung/Kapitalmaßnahme

123fahrschule SE: Sachkapitalerhöhung um 71.334 Aktien gegen Einbringung einer Forderung - Ausgabebetrag EUR 9,00 je Aktie



11.05.2023 / 15:17 CET/CEST

Sachkapitalerhöhung um 71.334 Aktien gegen Einbringung einer Forderung der KlickVentures GmbH gegen die 123fahrschule Holding GmbH in Höhe von EUR 642.006,00 im Zusammenhang mit dem Erwerb der FahrerWerk GmbH in die 123fahrschule SE zum rechnerischen Ausgabebetrag von EUR 9,00 je Aktie

Positive Entwicklung bei der Fahrlehrerausbildung der übernommenen FahrerWerk GmbH

Köln/Frankfurt am Main, 11. Mai 2023 - Der Vorstand der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F) hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft eine Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts um EUR 71.334,00 zum Ausgabepreis von EUR 9,00 je neuer Aktie beschlossen. Gegenstand der Sacheinlage ist eine Forderung der KlickVentures GmbH gegen die 123fahrschule Holding GmbH in Höhe von EUR 642.006,00 im Zusammenhang mit dem Erwerb der FahrerWerk GmbH durch die 123fahrschule Holding GmbH. Diese Forderung der KlickVentures GmbH entspricht knapp 75% des ersten gemäß Kaufvertrag zu zahlenden variablen Kaufpreises (Earn-out) im Rahmen des Erwerbs. Die Gesellschaft war diesem Kaufvertrag auf Seiten der 123fahrschule Holding GmbH beigetreten. Die Zahlung des Kaufpreises in Aktien war dort bereits als Option bereits vorgesehen. Durch die Umwandlung eines Teils der Kaufpreisforderung in neue Aktien sichert sich die 123fahrschule-Gruppe Liquidität in entsprechender Höhe, die sie für die Umsetzung der Strategie der Gesellschaft, insbesondere im Hinblick auf die weitere Expansion in Bezug auf das Thema Online-Theorie und das Wachstum in den bestehenden Standorten, einsetzen wird. Der Erwerb der FahrerWerk ist für die Gesellschaft wesentlicher Bestandteil dieser Strategie, da über die Fahrlehrerausbildung das organische Wachstum des Unternehmens gesichert wird.

Das FahrerWerk ist heute mehr als ein Jahr nach der Übernahme durch die 123fahrschule zu einer wichtigen Ertragssäule und strategischen Komponente für das Unternehmen geworden. Aktuell verfügt das FahrerWerk in den vier betriebenen Fahrlehrerausbildungsstätten in Erkrath, Recklinghausen, Wesel und Berlin über eine räumliche Ausbildungskapazität in Höhe von bis zu 200 Fahrlehreranwärtern pro Jahr, welche zeitnah voll ausgeschöpft werden soll.

Im Rahmen der Einführung des Bürgergeldes 2023 hat das FahrerWerk die Finanzierung der Fahrlehrerausbildung durch Jobcenter und Agentur für Arbeit stark forciert und konnte die in den letzten Wochen gestarteten Kurse durchgängig mit Teilnehmern, die im Rahmen von Bildungsgutscheinen gefördert werden, oder mit Selbstzahlern besetzen. Für die in der zweiten Jahreshälfte geplanten Kurse stellt die Gesellschaft ein großes Interesse fest und es liegen heute bereits zahlreiche Anmeldungen vor, so dass das Unternehmen von einem deutlichen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr ausgeht. Auch im Rahmen der anstehenden Online-Theorie geht die 123fahrschule von einer stark wachsenden Anzahl von Fahrlehrern in den bestehenden Standorten aus und sichert sich über die im Rahmen der Ausbildung durch das FahrerWerk gegebenen Einstellungszusagen den in 2024 notwendigen Nachwuchs für das weitere organische Wachstum der 123fahrschule.

Über die 123fahrschule SE

Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.

