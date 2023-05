Köln (ots) -Daniel Mundhenke ist ab sofort Chefredakteur "Magazine" bei RTL NEWS. Er folgt auf Martin Gradl, der im März die Co-Geschäftsführung bei RTL NEWS übernommen hat. In seiner neuen Funktion zeichnet Daniel Mundhenke verantwortlich für die RTL-Magazine von Punkt 6, 7 und 8 bis Punkt 12, Explosiv, Explosiv Weekend, Gala sowie das Ressort Life und die Abteilung journalistische Crossmedia bei RTL NEWS.Daniel Mundhenke ist seit 2008 in verschiedenen Positionen im journalistischen Bereich von RTL tätig, zuletzt seit 2021 als Redaktionsleiter des Mittagsjournals Punkt 12. In seine Verantwortung fällt auch die erfolgreiche Verlängerung von Punkt 12 auf drei Stunden seit Mitte 2021. Vor seinem Wechsel zu RTL war Daniel Mundhenke von 2004 bis 2008 bei Norddeich TV beziehungsweise von 2002 bis 2004 bei creatv als Redakteur unter anderem für "Die Oliver Geissen Show" im Einsatz. Seine journalistische Laufbahn begann er 1999 bei "Hans Meiser" (creatv).Wolf-Ulrich Schüler führt zukünftig als Chefredakteur "VIP, Social Media & Digital" zusätzlich die Magazine Exclusiv, Exclusiv Weekend und VOX Prominent sowie das VIP-Ressort bei RTL NEWS. Zudem verantwortet er weiterhin die digitalen Marken ntv.de, RTL.de, sport.de und wetter.de sowie das B2C-Social Media-Team der Gruppe. Bevor Schüler im Jahr 2019 zu RTL kam hatte der ehemalige stellvertretende BILD-Chefredakteur mehrere Führungspositionen bei Axel Springer inne.Martin Gradl, Co-Geschäftsführer RTL NEWS: "Bei Daniel Mundhenke und Uli Schüler sind die RTL-Magazine sowie das Life- und das VIP-Ressort in den allerbesten Händen. Sie sind nicht nur erstklassige Journalisten mit einem ganz besonderen Gespür für die Geschichten, die die Menschen bewegen, sondern auch sehr geschätzte und hervorragend vernetzte Kollegen. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit und wünsche ihnen und ihren Teams alles Gute für die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Magazine, die mit über sechs Stunden täglich ein Herzstück des RTL-Programms sind."Pressekontakt:Bettina KlauserLeiterin Kommunikation Information/SportRTL DeutschlandTelefon: 0221 / 45674100bettina.klauser@rtl.deOriginal-Content von: RTL Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/72183/5507062