Deutschlands größter Baukonzern kommt in den MDAX zurück: HOCHTIEF. 6,2 Mrd. € Marktwert stehen für einen abgerechneten Umsatz von etwa 27,5 Mrd. € und eine Bauleistung von 29 Mrd. €. Enthalten sind darin die zwei wichtigsten Standbeine in den USA und Australien. Großaktionär sind die Spanier (ACS) mit aktuell rd. 68 % nach Übernahme der restlichen Anteile der Italiener vor gut einem Jahr.HOCHTIEF steht für anspruchsvollen Ingenieur- und Hochbau. Gewinnschätzung für dieses Jahr: 6,80 € je Aktie und für 2024 werden 7,24 € avisiert. Das ergibt ein KGV von rd. 11. Lohnt es sich, aufzuspringen? Den Anstieg von 45 bis knapp 80 € haben wir bereits begleitet. Daraus ergab sich eine deutlich überkaufte Marktlage, die auf eine Korrektur hinweist. Die nächste Kaufebene liegt deshalb rd. 6 bis 10 € niedriger.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 19! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 19 u. a.:++ Die Notenbanken kaufen Gold++ Trockener Sommer für die deutsche Wirtschaft?++ Der größte Autobauer widerspricht der Außenpolitik der Ampel++ Sneaker-Wette: ADIDAS liegt vorn++ DAIMLER TRUCK wird zum Wasserstoff-Investment++ KOENIG & BAUER hat sich neu erfunden - Einsteigen?++ Zwei Schweizer Technikspezialisten haben geliefert++ Die Wall Street steht im StressIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info