Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Deutsche Rohstoff Konzern (ISIN DE000A0XYG76/ WKN A0XYG7) hat im ersten Quartal 2023 ein Ergebnis in Höhe von 14,6 Mio. EUR (Vorjahr: 12,8 Mio. EUR), entsprechend 2,86 EUR pro Aktie (Vorjahr: 2,36 EUR) erzielt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...