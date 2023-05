Wien (www.fondscheck.de) - Der französische Fondsanbieter Comgest hat sein geplantes Wiener Büro am Belvedere 10 eröffnet, so die Experten von "FONDS professionell".Die Fondsboutique Comgest habe ihr angekündigtes Büro in Wien eröffnet. Es handele sich um eine Niederlassung der irischen Comgest Asset Management International Limited. Diese irische Einheit sei eine 2004 gegründete Wertpapierfirma, die von der Central Bank of Ireland reguliert werde. Comgest Österreich werde von der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Österreich beaufsichtigt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...