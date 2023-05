Manche Unternehmen zahlen seit mehr als 100 Jahren Dividende. Manche erhöhen die Ausschüttung seit über 50 Jahren. Wo Sie auf der langen Strecke richtig liegen Angst vor Feuer ist ein menschlicher Urinstinkt. Abgesehen davon sind Brände schlecht fürs Geschäft. Vor allem deshalb gründeten Geschäftsleute in York im US-Bundesstaat Pennsylvania 1816 die York Water Company. In Pennsylvania wurde damals, wie überall in den Vereinigten Staaten, ...

