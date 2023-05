Hannover (www.anleihencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Bank of England heute eine weitere Anpassung des Leitzinsniveaus vorgenommen, so die Analysten der Nord LB.Die Bank Rate sei um 25 Bp angehoben worden. Nach den jüngsten Preisdaten aus Britannien stelle diese Nachricht keine Überraschung dar. Die Notenbank wolle wahrscheinlich vor allem das Aufkommen zu hoher Inflationserwartungen verhindern. Ab April dürften sich im Vereinigten Königreich aber sehr klare Hinweise auf Beruhigungstendenzen an der makroökonomischen Preisfront zeigen. Mit solchen Daten könnte ein Ende der Leitzinsanhebungen dann viel leichter verkündet werden. Bei der Pressekonferenz im Anschluss an die Notenbanksitzung sei allerdings fast schon spürbar gewesen, dass sich Andrew Bailey noch nicht auf eine konkrete zukünftige Ausrichtung der Geldpolitik in London habe festlegen wollen. Weitere unerfreuliche Entwicklungen bei den Preisdaten könnten also noch zu erneuten Leitzinsanhebungen durch die Bank of England führen. Dies ist aber nicht unser Basisszenario, so die Analysten der Nord LB. (11.05.2023/alc/a/a) ...

