Nach dem starken Jahresstart haben es die Bullen schwer, das positive Momentum des Bitcoin aufrechtzuerhalten. Die Unsicherheit am Kryptomarkt ist wieder da - und mit ihr das Auf und Ab im Kurs.Nach vier Monaten mit steigenden Kursen in Folge hat der Bitcoin im Mai bis dato wieder Federn gelassen. Rund fünf Prozent Minus stehen seit Monatsbeginn unter dem Strich, das Plus seit Jahresanfang ist dadurch auf 66 Prozent geschrumpft und der Kurs wieder unter die 30.000er-Marke gefallen. Aktuell ringt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...