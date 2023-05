An der Wall Street notieren die wichtigsten Indizes am Donnerstag tiefer. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßt 1,00 Prozent auf 33.198 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 schlägt sich wie schon am Vortag besser als der Dow, er steht bei einem Minus von 0,23 Prozent auf 13.318 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sinkt um 0,61 Prozent auf 4.112 Zähler.In den USA hatte sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene im April weiter abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen zum Vorjahresmonat um ...

