R-LOGITECH S.A.M.: R-LOGITECH setzt Beschlüsse der Gläubigerversammlung um und verlängert erfolgreich die Laufzeit seiner Anleihe



11.05.2023

R-LOGITECH setzt Beschlüsse der Gläubigerversammlung um und verlängert erfolgreich die Laufzeit seiner Anleihe Monaco, 11. Mai 2023 - Die R-LOGITECH S.A.M. gibt bekannt, dass die Beschlüsse der 2. Gläubigerversammlung vom 29. März 2023 betreffend die Anleihe 2018/2024 (ISIN: DE000A19WVN8) nach Erfüllung der erforderlichen Bedingungen vollzogen wurden. Die Anleihebedingungen wurden gemäß den gefassten Beschlüssen geändert und bei der Clearstream Banking AG hinterlegt. Die Anleihe wird in Kürze wieder zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Update für das Gesamtjahr 2022 und Q1 2023: Wie auf der Unternehmenswebseite ( R-LOGITECH ) berichtet, stieg der Konzernumsatz des Unternehmens für das Gesamtjahr 2022 auf 1,16 Mrd. Euro (gegenüber 896 Mio. Euro im Gesamtjahr 2021) und das bereinigte Konzern-EBITDA für das Gesamtjahr 2022 auf 159 Mio. Euro (gegenüber 140 Mio. Euro im Gesamtjahr 2021). Das Unternehmen meldet einen starken Start in das Jahr 2023 mit einem Anstieg des Konzernumsatzes im ersten Quartal 2023 auf 273 Mio. Euro (+2,5 % gegenüber 267 Mio. Euro im ersten Quartal 2022) und einer Steigerung des bereinigten Konzern-EBITDA auf 38 Mio. Euro (+8,1 % gegenüber 35 Mio. Euro im ersten Quartal 2022). Über die R-LOGITECH S.A.M.: R-LOGITECH ist einer der führenden internationalen Hafeninfrastrukturbetreiber und Anbieter von Logistikdienstleistungen im Rohstoffsektor. Die Hauptgeschäftsfelder der Gruppe sind Hafen- und Terminalmanagement sowie Speziallogistik. Für weitere Informationen: Brunswick Patrick Handley, Tom Pigott +44 (0) 20 7404 5959 Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair, Linh Chung +49 (0) 89 8896906 25 linh.chung@better-orange.de



