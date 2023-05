Der DAX war am Donnerstagmorgen leicht im Plus gestartet, um die Mittagszeit drehte er aber ins Minus und baute diese Verluste am Nachmittag weiter aus. Die US-Börsen gaben am Nachmittag ebenfalls nach. Mehr dazu im Börsen-Briefing.Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER AKTIONÄR.Hinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag ...

