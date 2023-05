An der Börse brilliert zur Stunde das Wertpapier von STERIS . Das Papier verteuert sich am Donnerstag deutlich. Zu den auffälligsten Werten am Aktienmarkt gehört heute die STERIS-Aktie. Das Papier verzeichnet gegenwärtig einen Preisanstieg von 9,88 Prozent. Es hat sich um 18,71 US-Dollar gegenüber dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag verbessert und notiert bei 208,10 US-Dollar.

