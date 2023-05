© Foto: Smartbroker Holding AG



In dieser Woche hat er losgelegt! Top-Aktienanalyst Markus Weingran startete seine wallstreet:online Börsenlounge. Im Exklusiv-Interview spricht er über seine Aktien-Lieblinge und verrät, welche Rolle "Luke" spielt.

wallstreet:online: Markus, wir freuen uns sehr, dass Du bei uns die "Markus Weingran wallstreet:online Börsenlounge" gestartet hast. Was hast Du vor?



Markus Weingran: Ich möchte die Menschen einfach für das Thema Börse und Aktien begeistern. Auch wenn es schon eine ganze Zeit zurückliegt, erinnere ich mich noch gut daran, wie schwer es für mich war, sich in das Thema einzuarbeiten. Viele Experten haben mit so vielen Begriffen um sich geworfen, dass ich gedacht habe: Da wirst du nie durchblicken. Mit der Zeit wurde es einfacher und jetzt möchte ich meine Erfahrungen weitergeben. Zeigen, dass die Börse kein Hexenwerk ist und helfen, dass Anleger gute Entscheidungen treffen.



wallstreet:online: Was muss ich tun, damit ich keinen Aktien-Tipp von Dir verpasse?



Markus Weingran: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine ist es, den YouTube-Kanal von wallstreet:online zu abonnieren. Auf unserer Internetseite vorbeizuschauen, ist auch immer eine gute Idee. Die Redaktion von wallstreet:online unterstützt mich seit Anfang an sehr gut und daher findet der User auch auf der Startseite von wallstreet:online einen Hinweis auf die Sendung. Auf meinem Autoren-Profil finden interessierte Leser ebenfalls die Sendung wallstreet:online Börsenlounge. Anleger kommen an der Sendung fast gar nicht vorbei.



wallstreet:online: Ist ja klar, dass wir die Gelegenheit nutzen und Dich nach den Aktien fragen, die bei Dir auf Buy, Hold und Sell stehen. Kannst Du uns bitte einen kurzen Vorgeschmack geben auf Deine Auswahl?

"Bei Buy wird die Sache schon schwieriger"



Markus Weingran: Immobilienwerte stehen bei mir schon seit etwas längerer Zeit auf "Sell-Liste". Aus der Branche kommt mir aktuell keine Aktie ins Haus. Bei "Buy" wird die Sache schon schwieriger. Wir haben bereits einen guten Start in das Jahr gesehen. Der DAX liegt rund 15 Prozent im Plus und beim heißen KI-Trend versuchen gerade alle, die letzten Performance-Tropfen auszuquetschen. Da ist es ja schon fast langweilig, wenn man Apple, Microsoft oder Alphabet zum Kauf empfiehlt.

Aber ich denke, bei den KI-Aktien dürfte es ähnlich laufen wie bei den Wasserstoff-Aktien. Jetzt stürzen sich alle auf die kleinen Werte, die schnell eine hohe Performance versprechen. Am Ende setzten sich aber trotzdem die großen Player bei dem Thema durch. Daher sollten Anleger schon wieder vorsichtiger werden bei den kleinen, so feinen KI-Aktien.

Auf Hold stehen bei mir sehr viele Aktien. Ich bin ein Freund von einer langfristigen Buy and Hold-Strategie. Besonders Dividenden-Werte haben es mir hier angetan. Eine Allianz würde ich durch alle Börsenstürme bis zur Rente halten. Für die Papiere von Shell und RWE gilt das gleiche. Das sind drei Aktien für mich, die eine feste Säule im Depot sein sollten. Daneben können Anleger dann mit kleineren und oft auch riskanteren Werten spielen.



wallstreet:online: Was war eigentlich Dein bislang miesester und Dein bester Trade?



Markus Weingran: Miese Trades und ich? Mhm, da muss ich gar nicht lange überlegen: Rock Tech Lithium! Da habe ich eigentlich alles falsch gemacht, was ich immer predige, nicht zu tun: Zu früh eingestiegen, zu lange gehalten und immer auf die Wende gehofft, da die Lithium-Preise ja gestiegen sind. Das Ende der Geschichte war ein Verlust von rund 70 Prozent.



Ich habe sehr früh auf die Aktien von Plug Power, Verbio und Vuzix gesetzt und mit allen drei Papieren dreistellige Gewinne erzielt. Mein bester Trade ist mir allerdings mit der Aktie von Lang & Schwarz gelungen. Kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie habe ich die Aktie gekauft und danach sind die Quartalszahlen und der Kurs in die Höhe geschossen.

Ich starte ein Musterdepot in der Börsenlounge. Da werde ich versuchen die Erfolge zu wiederholen, obwohl es aktuell deutlich schwieriger wird als kurz nach dem Corona-Crash.

wallstreet:online: Und zum Schluss - mit Verlaub - eine persönliche Frage, wenn Du magst: Was machst Du am liebsten, wenn Du mal nicht auf Börsenterminals schaust und die "Markus Weingran wallstreet:online Börsenlounge" nach vorne bringst?



Markus Weingran: Die Zeit abseits des Börsenterminals verbringe ich mit meinen Kindern und meinem Hund Luke, den auch schon einige Zuschauer der Börsenlounge kennen. Luke und ich schauen am Wochenende gerne dem Sohnemann beim Kicken zu. Mit meiner Tochter teile ich die Leidenschaft Eishockey. Sie schaut mir oft über die Schulter, wenn ich meine Mannschaft trainiere und coache.

wallstreet:online: Markus, danke für das Interview!

Kurzvita von Markus Weingran

Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: "Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen." Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion