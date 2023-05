EQS-News: Deutsche EuroShop AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Deutsche EuroShop: Portfolio und Ergebnisse wachsen



11.05.2023 / 18:00 CET/CEST

Deutsche EuroShop: Portfolio und Ergebnisse wachsen





Deutsche EuroShop: Portfolio und Ergebnisse wachsen Optimierung der Portfoliostruktur durch Erwerb von weiteren Minderheitenanteilen an sechs Shoppingcentern

Erfolgreiche Bar- und Sachkapitalerhöhung

Deutlicher Ergebnisanstieg durch erweiterten Konsolidierungskreis und gute operative Geschäftsentwicklung

Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2022: 2,50 € je Aktie

FFO-Prognose 2023: 2,00 € bis 2,10 € je Aktie

Hamburg, 11. Mai 2023 - Die Shoppingcenter-Investorin Deutsche EuroShop (DES) hat heute die Ergebnisse der ersten drei Monate des Geschäftsjahres 2023 vorgelegt. "Wir haben strategisch wie operativ erfreuliche Ergebnisse erzielt", erklärt Vorstand Hans-Peter Kneip. "Einerseits führten Zukäufe weiterer Anteile an sechs unserer Bestandsshoppingcenter zu einem deutlichen Portfoliowachstum und zur Verbesserung wesentlicher Erfolgskennzahlen. Andererseits entwickelte sich unser operatives Geschäft weiterhin positiv, basierend auf einer fortgesetzten Erholung von Kundenfrequenzen und Mieterumsätzen in unseren Shoppingcentern." Strategische Portfoliooptimierung Die Portfoliostruktur der Deutsche EuroShop wurde im Februar 2023 optimiert, indem die jeweiligen Beteiligungsquoten an sechs Shoppingcentern aus dem Bestandsportfolio auf 75 % bis 100 % erhöht wurden. Mit dieser Maßnahme hat das Management das Finanzprofil gestärkt, was dem Unternehmen im Rahmen zukünftiger Finanzierungsmaßnahmen zugutekommen sowie seine Fähigkeit zur Ausschüttung von Dividenden verbessern wird. Die Anteilserwerbe erhöhen darüber hinaus die Flexibilität im Hinblick auf mögliche zukünftige Portfolioanpassungen. Finanziert wurden diese Anteilserwerbe mittels einer Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage. Mit der Ausgabe von 14.680.725 neuen Aktien im Verhältnis 21:5 und einem Bezugspreis von 21,50 € pro Aktie hat das DES-Management 315,6 Mio. € eingeworben. 304,1 Mio. € wurden für die Anteilserwerbe verwendet, 11,5 Mio. € des Emissionserlöses stehen für einen möglichen künftigen Erwerb zusätzlicher Minderheitsbeteiligungen zur Verfügung. Durch diese Portfoliooptimierung haben sich die Erfolgskennzahlen der Deutsche EuroShop signifikant verbessert. Aber auch ohne die Anteilserwerbe ging es operativ weiter bergauf. Die Mieteinnahmen stiegen vergleichbar (like-for-like) um 3,9 %. Die Umsätze der DES-Mieterpartner haben sich weiter erfreulich entwickelt und im ersten Quartal 97,5 % des Niveaus von 2019 erreicht. "Inflationsbereinigt lässt sich ein Trend zu gezielteren Besuchen unserer Shoppingcenter mit erhöhten Umsätzen pro Centergast erkennen", stellt Vorstand Hans-Peter Kneip fest. Deutlicher Ergebnisanstieg Die Anteilserwerbe und die operative Belebung wirkten sich deutlich positiv auf die Finanzkennzahlen des ersten Quartals aus: Der Umsatz hat sich um 30,2 % auf 67,8 Mio. € erhöht, das Nettobetriebsergebnis (54,5 Mio. €, +35,1 %) und das EBIT (57,4 Mio. €, +46,2 %) stiegen gegenüber dem Vorjahresquartal ebenfalls signifikant an, auch weil deutlich geringere Wertberichtigungen auf Mietforderungen vorzunehmen waren. Das Ergebnis vor Steuern und Bewertung (EBT ohne Bewertung) erhöhte sich um 36,4 % auf 45,5 Mio. € und die EPRA Earnings um 41,2 % auf 44,2 Mio. €. Die um Bewertungs- und Sondereffekte bereinigten FFO stiegen gleichermaßen an (44,2 Mio. €, +41,2 %). Die Konzernliquidität wuchs seit Jahresende 2022 von 334,9 Mio. € auf 404,5 Mio. € an. FFO-Prognose bei 2,00 € bis 2,10 € je Aktie Für das laufende Geschäftsjahr erwartet der Vorstand einen FFO von 2,00 € bis 2,10 € je Aktie - auf Basis einer zeitgewichteten Anzahl ausgegebener Stückaktien von 75.137.020 für das Geschäftsjahr 2023. 2,50 € je Aktie als Dividendenvorschlag vorgesehen Vorstand und Aufsichtsrat wollen der für den 29. August 2023 als Präsenzveranstaltung geplanten ordentlichen Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von 2,50 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 vorschlagen, um den Aktionären Teile der während der Corona-Pandemie aus Vorsichtsgründen einbehaltenen Gewinne auszuschütten. Vollständige Quartalsmitteilung Die vollständige Quartalsmitteilung ist als PDF-Datei und als ePaper im Internet abrufbar unter

www.deutsche-euroshop.de/ir Deutsche EuroShop - Die Shoppingcenter-AG Die Deutsche EuroShop ist Deutschlands einzige Aktiengesellschaft, die ausschließlich in Shoppingcenter an erstklassigen Standorten investiert. Das Unternehmen ist zurzeit an 21 Einkaufscentern in Deutschland, Österreich, Polen, Tschechien und Ungarn beteiligt. Zum Portfolio gehören u. a. das Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt, die Altmarkt-Galerie in Dresden und die Galeria Baltycka in Danzig. Wesentliche Konzernkennzahlen in Mio. € 01.01.-31.03.2023 01.01.-31.03.2022 +/- Umsatzerlöse 67,8 52,1 30,2 % Nettobetriebsergebnis (NOI) 54,5 40,4 35,1 % EBIT 57,4 39,3 46,2 % EBT (ohne Bewertungsergebnis1) 45,5 33,4 36,4 % EPRA2 Earnings 44,2 31,3 41,2 % FFO 44,2 31,3 41,2 % Konzernergebnis 26,5 24,5 8,2 % in € 01.01.-31.03.2023 01.01.-31.03.2022 +/- EPRA2 Earnings je Aktie 0,62 0,51 21,6 % FFO je Aktie 0,62 0,51 21,6 % Ergebnis je Aktie 0,37 0,40 -7,5 % Gewichtete Anzahl der ausgegebenen Stückaktien6 71.081.386 61.783.594 15,0 % in Mio. € 31.03.2023 31.12.2022 +/- Eigenkapital3 2.661,3 2.343,4 13,6 % Verbindlichkeiten 2.042,2 1.864,7 9,5 % Bilanzsumme 4.703,5 4.208,1 11,8 % Eigenkapitalquote in %3 56,6 55,7 LTV-Verhältnis in %4 29,3 30,3 EPRA2 LTV in %5 30,3 33,1 Liquide Mittel 404,5 334,9 20,8 % 1 inklusive des Anteils, der auf die at-equity bilanzierten Gemeinschaftsunternehmen und assoziierten Unternehmen entfällt

2 European Public Real Estate Association

3 inklusive Fremdanteile am Eigenkapital

4 Loan to Value (LTV): Verhältnis Nettofinanzverbindlichkeiten (Finanzverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu langfristigen Vermögenswerten (Investment Properties und nach at-equity bilanzierte Finanzanlagen).

5 EPRA Loan to Value (EPRA LTV): Verhältnis Nettoverschuldung (Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten abzüglich liquider Mittel) zu Immobilienvermögen (Investment Properties, Eigengenutzte Immobilien, immaterielle Vermögenswerte und sonstige Vermögenswerte (netto)). Dabei werden Nettoverschuldung und Immobilienvermögen auf Basis des Konzernanteils an den Tochter- und Gemeinschaftsunternehmen ermittelt.

6 Die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien für das erste Quartal 2023 berücksichtigt zeitgewichtet die Anfang 2023 durchgeführte und am 3. Februar 2023 ins Handelsregister eingetragene Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlage, durch die sich die Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien der Deutsche EuroShop AG von 61.783.594 auf 76.464.319 Stückaktien erhöht hat.





