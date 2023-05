Das norwegische Unternehmen Equinor ist bestrebt, sein Portfolio außerhalb Norwegens zu diversifizieren, um die Produktion bis 2030 zu steigern. Das weltweit führende Öl- und Gasunternehmen hat nach jahrelanger Prüfung nun endgültig beschlossen in ein neues 9-Milliarden-Dollar-Projekt in Brasilien zu investieren.Equinor wird das brasilianische Öl- und Gasfeld BMC 33 erschließen und dafür rund 9 Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Der Öl-Produzent will dadurch seine Produktion außerhalb Norwegens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...