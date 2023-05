Die Aktie von BioNTech ist auch am Donnerstag gefallen und hat sogar ein neues Jahrestief markiert. Nun rückt die psychologisch wichtige Marke von 100 Dollar in den Fokus. Aus charttechnischer Sicht haben die Bären das Ruder zwar klar in der Hand, doch ein Indikator deutet darauf hin, dass es bald eine Gegenreaktion geben könnte. Bei 100,08 Dollar hat BioNTech am Donnerstag sein Jahrestief markiert und sich damit gerade noch vor einem zweistelligen Kurs gerettet. Sollte das geschehen, könnte der ...

