Gestoppte bzw. gedrehte Serien: EVN 0% auf 23,05, davor 6 Tage im Plus (6,47% Zuwachs von 21,65 auf 23,05), Wiener Privatbank -3,57% auf 6,75, davor 5 Tage im Plus (7,69% Zuwachs von 6,5 auf 7), Addiko Bank -2,3% auf 12,75, davor 4 Tage ohne Veränderung , Flughafen Wien -3,65% auf 40,9, davor 3 Tage im Plus (3,79% Zuwachs von 40,9 auf 42,45), Lenzing +3,31% auf 56,1, davor 3 Tage im Minus (-3,55% Verlust von 56,3 auf 54,3). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Andritz 57,5 (MA100: 57,86, xD, davor 223 Tage über dem MA100), Rosgix 3282,13 (MA100: 3294,52, xD, davor 199 Tage über dem MA100), Gurktaler AG Stamm 19,5 (MA100: 17,17, xU, davor 188 Tage unter dem MA100). Folgende Titel haben den Moving Average 200 gekreuzt:BKS Bank Stamm 14,4 (MA200: 14,34, xU, ...

