The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.05.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.05.2023

.

ISIN Name

AU000000NCZ9 NEW CENTURY RES

CA68573L2066 ORCHID VENTURES INC.

CA70434D1006 PAYCORE MINERALS INC.

DE000A2GSYK2 GK SOFTWARE INH ON Z,VERK

DE000A32VPU0 MTU AERO ENGINES NA NEUE

GB00BYZ2R301 MYHEALTHCHECKED LS -,001

PLSMLNG00010 SUMMA LINGUAE S.A. ZY-,10

US4268971045 HEPION PHARMACEUT. DL-,01

