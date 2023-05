Der DAX befindet sich weiterhin in einer Seitwärtsphase und ist am heutigen Donnerstag bei 15.834 Punkten aus dem Handel gegangen. Seit einem Monat tendiert der DAX bereits seitwärts im Bereich des 10er-EMA. An der strategischen Lage hat sich wenig geändert. Weiterhin gilt: Rutscht der DAX weiter ab und fällt nachhaltig unter den 10er-EMA, wäre ein Rücklauf zur Unterstützung bei 15.700 Punkten wahrscheinlich. Darunter wäre ein weiterer Kursrückgang ...

