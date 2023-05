Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -- Einfaches Überprüfen des Fortschritts des Verbrennungs- und Deflationsstatus über die WEMIX BURN Platform- Realisierung deflationärer WEMIX-Tokenomics durch drei Arten der Verbrennung: Massen-, Chargen- und Automatische Verbrennung (Mass, Charge and Auto Burn)- Langfristig gesundes Wachstum und Wertsteigerung des WEMIX3.0 Mainnet-Mega-Ökosystems durch Schaffung eines Gleichgewichts zwischen der Ausgabe und der Verringerung von WEMIXDer weltweit führende Blockchain-Entwickler WEMIX hat die WEMIX BURN-Plattform vorgestellt, um das gesunde Wachstum des WEMIX3.0 Mainnet Mega-Ökosystems durch ein Gleichgewicht zwischen der Ausgabe und der Verringerung durch das WEMIX BURN-Programm zu fördern. Die WEMIX BURN-Plattform ermöglicht es Investoren, WEMIX-Inhabern und Community-Mitgliedern, die Details jedes Verbrennungsvorgangs (Token Burn) einfach zu überprüfen, während das WEMIX BURN-Programm in drei Stufen unterteilt ist - Massenverbrennung (Mass Burn), Chargenverbrennung (Charge Burn) und Automatische Verbrennung (Auto Burn).Massenverbrennung (Mass Burn)- Verbrennung auf der Grundlage des gesamten Emissionsvolumens: Im Einklang mit der Stiftungspolitik werden die Bestände der Stiftung verbrannt, um das gesamte Emissionsvolumen unter 1 Milliarde WEMIX zu halten.- 1. Massenverbrennungsmenge: 71.302.181 WEMIX.- Preisabhängige Verbrennung: Im Einklang mit der Stiftungspolitik wird die Preisobergrenze auf 200 $ festgelegt und 1 % des gesamten Emissionsvolumens aus dem Stiftungsvermögen entfernt, unter der Bedingung, dass der frühere Höchstpreis nach der Unterteilung von Abschnitten verschiedener Preisspannen in Einheiten von 10 $ erneuert wird.- 2. Massenverbrennungsmenge: 20.000.000 WEMIX Classic (mit einem Höchstpreis von 21,50 $ nach CoinMarketCap-Standard).- Nächster Verbrennungspreis (Price of Burn): 30,00 $.Chargenverbrennung (Batch Burn)- Die Chargenverbrennung zielt darauf ab, einen Teil der Anlageerträge der WEMIX Foundation an die Gemeinschaft und den Markt zurückzugeben.- Zusammen mit der Umsetzung des WEMIX BURN-Programms werden vierteljährlich Ertragsausgleich, Rückkauf und Verbrennung durchgeführt.- Bis zum 9. März 2023 wurden in 3 Burn-Vorgängen insgesamt 15.392.444,22 WEMIX entfernt.- Prioritätsgebühren, die vor dem Übergang in die Phase 2 des WEMIX3.0 Mainnet verbrannt wurden, werden als Batch Burn klassifiziert. Bis zum 10. Mai 2023 wurden insgesamt 1.777 WEMIX verbrannt.Automatische Verbrennung (Auto Burn)- Die Automatische Verbrennung wird so durchgeführt, dass sich der Umfang der Verbrennung entsprechend dem Wachstum des WEMIX3.0-Mainnets und der Plattform vergrößert.- Transaktionsgebührverbrennung (Transaction Fee Burn):- Verbrennung von Dienstleistungseinnahmen (Service Revenue Burn): 25 % aller Einnahmen aus den derzeit angebotenen Dienstleistungen werden verbrannt, um die WEMIX-Tokenomics auszugleichen.- Erbrachte Dienstleistungen: WEMIX PLAY, WEMIX.Fi, NILE- Die Grundgebühren werden in Echtzeit verbrannt.- Die Prioritätsgebühren werden in Echtzeit nach dem Wechsel in die Phase 2 des WEMIX3.0 Mainnet verbrannt.- *KLEVA wird zu einem späteren Zeitpunkt nach der Einrichtung des Dienstleistungssystems hinzugefügt.WEMIX plant, deflationäre Tokenomics durch ein Gleichgewicht zwischen Ausgabe und Verbrennung auf Grundlage der drei Verbrennungsarten des WEMIX BURN-Programms zu erreichen und gleichzeitig den Wert des Mega-Ökosystems zu steigern. Weitere Informationen finden Sie unter https://wemixburn.com/.Informationen zu WEMIXWEMIX, die Blockchain-Tochtergesellschaft des renommierten, in Korea ansässigen Spieleentwicklungsunternehmens Wemade, beschleunigt die Einführung der Blockchain-Technologie durch den Aufbau eines erfahrungsbasierten, plattformgesteuerten und dienstleistungsorientierten Mega-Ökosystems, das ein breites Spektrum an intuitiven, bequemen und einfach zu bedienenden Web3-Diensten für alle bietet. www.wemix.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2074768/WEMIX_launches_WEMIX_BURN_Platform.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1867226/wemix_logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/wemix-stellt-die-wemix-burn-plattform-vor-um-ein-gesundes-und-langfristiges-wachstum-des-wemix3-0-mega-okosystems-zu-unterstutzen-301822559.htmlPressekontakt:Kevin Foo,kevin.foo@wemix.comOriginal-Content von: Wemade Co., Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164015/5507231