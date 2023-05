Der Silberpreis ist am Donnerstag stark eingebrochen. Um fast fünf Prozent ging es für den kleinen Bruder von Gold nach unten. Auch wenn der Blick aus kurzfristiger Sicht nun gen Norden geht, haben die Bullen gleich mehrere Möglichkeiten das Ruder wieder herumzureißen. Die nächste Unterstützung wartet schon. Es hatte sich in den letzten Tagen angedeutet, dass der Silberpreis noch einmal korrigiert, bevor er die 26-Dollar-Marke nachhaltig überwindet. Schon nach den Arbeitsmarktdaten am vergangenen ...

