Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Personalie

Personelles



11.05.2023 / 21:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Pratteln, 11. Mai 2023 Personelles Sven Heller, Mitglied des Verwaltungsrats der Highlight Event and Entertainment AG, Pratteln, tritt per sofort aus persönlichen Gründen aus dem Verwaltungsrat der Gesellschaft zurück. Der Verwaltungsrat nimmt den Rücktritt mit Bedauern zur Kenntnis und dankt Sven Heller für die wertvolle Zusammenarbeit. Kontakt: Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Investor Relations Tel.: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 info@hlee.ch http://www.hlee.ch

Ende der Adhoc-Mitteilung