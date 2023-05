Schon seit Wochen tun die Märkte sich schwer damit, eine klare Richtung zu finden. Größere Einbrüche blieben bei DAX und Co in den letzten Wochen zwar aus. Dasselbe lässt sich aber auch über Kurssprünge in Richtung Norden behaupten. Am Mittwoch fiel die Stimmung ein weiteres Mal eher gedrückt aus und einige Titel mussten auch deutlich Federn lassen.Anzeige:Klar auf der Seite der Verlierer landeten die Anteilsscheine von TUI (DE000TUAG505), die im gestrigen Handel um gleich 5,08 Prozent nachgaben. Der Konzern spricht seit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...