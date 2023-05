The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.05.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 12.05.2023



ISIN Name

XS2176715311 SAP SE IS 20/23

DE000DK0G8M9 DEKA GM ANL 16/23

US172967LL34 CITIGROUP INC. 17/24 FLR

XS1412424662 CNH INDUSTR.FIN.EUR.16/23

DE0001040863 BAD.-WUERTT.LSA 13/23R112

GRS320313000 PLAISIO COMPUT.NA EO 0,33

FR0013169778 RCI BANQUE 16/23 MTN

XS1822557697 WORLD BK 18/23 MTN

DE000A2AAQB8 MTU AERO ENG.WA 16/23

