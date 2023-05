DJ INDEXÄNDERUNG/Talanx und Wacker Chemie werden in MSCI Germany Index aufgenommen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktien von Talanx und Wacker Chemie werden in den MSCI Germany Index aufgenommen. Im Gegenzug werden die Titel von Aroundtown und United Internet entnommen. Dies hat MSCI im Rahmen der vierteljährlichen Überprüfung beschlossen. Neu im MSCI Switzerland Index sind Helvetia Holding. Dafür muss die Credit Suisse ihren Platz räumen. Die Änderungen treten mit Handelsende am 31. Mai in Kraft.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

=== + MSCI GERMANY INDEX HERAUSNAHME - Aroundtown - United Internet NEUAUFNAHME - Talanx - Wacker Chemie + MSCI SWITZERLAND INDEX HERAUSNAHME - Credit Suisse NEUAUFNAHME - Helvetia Holding ===

May 12, 2023

