Photon Energy Group gibt den Rücktritt von Andrej Horansky als CFO bekannt



12.05.2023 / 07:41 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Photon Energy Group gibt den Rücktritt von Andrej Horansky als CFO bekannt Der CEO des Unternehmens, Georg Hotar, übernimmt übergangsweise die CFO-Verantwortung, bis ein neuer Group CFO ernannt wird. Der Rekrutierungsprozess wird in Kürze eingeleitet. Amsterdam - 12. Mai 2023 - Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW) ("Photon Energy Group" oder das "Unternehmen") gab heute den Rücktritt von Andrej Horansky von seiner Position als Group CFO bekannt. Der CEO des Unternehmens, Georg Hotar, wird die Aufgaben des CFO übergangsweise übernehmen, bis ein neuer CFO der Gruppe ernannt wird, wobei das Einstellungsverfahren in Kürze eingeleitet werden soll. "Wir haben den aus persönlichen Gründen eingereichten Rücktritt von Andrej Horansky angenommen. Wir möchten ihm für seinen Einsatz danken und wünschen ihm viel Erfolg bei seinen zukünftigen Aufgaben", kommentierten Georg Hotar und Michael Gartner, die Mitglieder des Vorstands der Photon Energy Group. Georg Hotar hatte bereits von der Gründung des Unternehmens im Jahr 2008 bis 2011 die Position des CFO inne und war seit seiner Ernennung zum CEO im Jahr 2011 aktiv an den Kapitalmarkt- und Projektfinanzierungsaktivitäten der Gruppe sowie an der Finanzstrategie und den Beziehungen zu Investoren beteiligt. "In enger Zusammenarbeit mit unserem Aufsichtsrat werden wir alle Anstrengungen unternehmen, um einen neuen Group CFO zu rekrutieren, der uns bei der Umsetzung unserer ehrgeizigen Strategie unterstützen wird, indem er das Wachstumspotenzial ausschöpft, das uns in allen unseren Geschäftsbereichen zur Verfügung steht." Unser Ziel ist es, einen reibungslosen Übergangsprozess für den zukünftigen CFO vorzubereiten und gleichzeitig die Kontinuität zu wahren und unsere Wachstumsstrategie voranzutreiben", fügte Georg Hotar, CEO und Interim-CFO der Photon Energy Group, hinzu. Über Photon Energy Group - photonenergy.com Die Photon Energy Group liefert Solarenergie und sauberes Wasser auf der ganzen Welt. Photon Energy hat seit der Gründung im Jahr 2008 Solarkraftwerke mit einer Gesamtleistung von über 130 MWp gebaut und in Betrieb genommen. Zum firmeneigenen Portfolio gehören Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 113,1 MWp. In Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt das Unternehmen derzeit Projekte mit einer Gesamtleistung von über 940 MWp und erbringt weltweit Betriebs- und Wartungsdienstleistungen für 380 MWp. Über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Lerta verfügt der Konzern über Stromhandelslizenzen in Polen, Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Rumänien und Serbien. Lerta ist der drittgrößte Anbieter von DSR-Dienstleistungen für den polnischen Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) mit einer vertraglich vereinbarten Kapazität von 134 MW für 2023 und bündelt über sein virtuelles Kraftwerk (VPP) Energieerzeuger und -verbraucher mit einer Gesamtkapazität von fast 300 MW. Der andere große Geschäftsbereich der Gruppe, Photon Water, bietet Lösungen für sauberes Wasser, einschließlich Aufbereitungs- und Sanierungsdienstleistungen, sowie die Entwicklung und Verwaltung von Brunnen und anderen Wasserressourcen. Photon Energy N.V., die Holdinggesellschaft der Photon Energy Group, ist an der Warschauer, Prager und Frankfurter Börse notiert sowie an XETRA, Deutschlands führender Online-Handelsplattform. Die Photon Energy Group hat ihren Hauptsitz in Amsterdam und Niederlassungen in Australien und Europa Medienkontakt

MartinKysly

Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation

Tel. +420 774 810670

E-Mail: martin.kysly@photonenergy.com





Investorenkontakt

Emeline Parry

Investor Relations and Sustainability Manager

Tel. +420 702 206 574

E-Mail: emeline.parry@photonenergy.com



