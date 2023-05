Twitter bekommt einen neuen Chef. Elon Musk hatte es bereits Ende 2022 versprochen und will nun in sechs Wochen seinen Nachfolger bei der Kommunikationsplattform präsentieren. Widerstand regt sich bei der Software AG. Die Aktionäre kritisieren, dass das Übernahmeangebot zu niedrig ist. Pirelli schneidet im 1. Quartal gut ab. Zum Jahresauftakt wächst man um fast 12 %, aber der Absatz ist rückläufig und die Jahresprognose unverändert.Der Aktienhandel in Asien präsentiert sich am Freitag überwiegend von Verlusten geprägt. Einzig und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...