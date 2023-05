EQS-News: KATEK SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

KATEK setzt starkes Wachstum fort, Profitabilität und Cashflow steigen deutlich Umsatz im ersten Quartal 2023 um 26,4 % gegenüber Vorjahresperiode gewachsen auf 200 Mio. Euro

Reported EBITDA i. H. v. 6,6 Mio. Euro gegenüber 5,1 Mio. Euro im Q1 2022

Rohertrag um 27,6% gegenüber Vorjahreszeitraum gestiegen auf 55,9 Mio. Euro

Überproportionales Wachstum in den Bereichen Solar & Renewables (52% im Vergleich zum Vorjahresquartal)

Erfolgreicher Marktstart der ghostONE: Gewonnene Aufträge über vorauss. rd. 1,3 Millionen Stück München, 12. Mai 2023 - Die KATEK SE veröffentlicht ihre Zahlen für das erste Quartal und kann ihren starken Wachstumskurs fortsetzen: Der Konzernumsatz stieg im Q1 2023 auf 200 Mio. Euro (+26,4 %; Q1 2022: 158,4 Mio. Euro), das operative Ergebnis (EBITDA adjusted) liegt bei 6,8 Mio. Euro. Ein Drittel des Wachstums ist auf den Kauf des kanadischen Unternehmens SigmaPoint, der künftigen KATEK Canada, zurückzuführen. Zwei Drittel des Wachstums sind dem organischen Wachstum aus den laufenden Geschäften zuzurechnen. Insbesondere Solar & Renewables wuchs um 52 % gegenüber des Vorjahresquartals und trägt überproportional zum Erfolg bei. Verglichen mit dem Vorjahresquartal stieg das EBITDA der KATEK-Gruppe von 5,1 Mio. auf 6,6 Mio. Euro. Der Rohertrag erhöhte sich um rund 27,6 %auf 55,9 Mio. Euro. Dabei verbesserte sich die Marge im ersten Quartal bereits um 1,2 %-Punkte ggü. dem Geschäftsjahr 2022 von 26,4 % auf 27,6 %. Grund sind die Vielzahl der eingeleiteten operativen Maßnahmen wie beispielsweise Preisdurchsetzung ggü. Kunden, die sich nun in den Zahlen zeigen. KATEK konnte auch das Periodenergebnis positiv abschließen und somit ein deutlich besseres Konzernergebnis zum Vorjahreszeitraum erreichen. Ebenso positiv ist die Entwicklung des Working Capitals: KATEK konnte die im Q4 2022 begonnene Reduzierung der Vorratsbestände im ersten Quartal 2023 fortsetzen und einen positiven operativen Cashflow in Höhe von rund 9,7 Mio. Euro generieren. Diese zugrundliegenden Effekte werden sich voraussichtlich im Laufe des Geschäftsjahres weiter verstärken. "Wir freuen uns über das positive Ergebnis und dass wir unser starkes Wachstum unvermindert fortsetzen können. Die Zahlen sind ein sehr guter Auftakt für das Geschäftsjahr 2023 und zeigen, dass unsere strategischen und operativen Maßnahmen den gewünschten Effekt erzielen, um unsere Ziele für 2023 zu erreichen", sagt Rainer Koppitz, CEO & Co-Founder der KATEK SE. KATEK gewinnt weitere Marktanteile im Bereich eCharging Die KATEK konnte sich mit der 100%-Tochter eSystems wichtige Marktanteile im Bereich eCharging sichern. eSystems konnte mit der Whitelabel-Wallbox ghostONE allein in den letzten vier Monaten drei wesentliche Kunden im Automotivebereich gewinnen - das entspricht einer voraussichtlichen Stückzahl von über 1,3 Millionen Wallboxen. Ziel der KATEK ist es, eine führende Rolle im eCharging-Segment einzunehmen. Im nächsten Schritt wird sich das Unternehmen zusätzlich auf den nicht-europäischen Absatzmarkt fokussieren. "Intelligente und nach ISO 15118 mit voller Konnektivität ausgelegte Ladeboxen für den Heim- und halböffentlichen Bereich sollen bis 2035 80 % des Marktes ausmachen. Die starke Nachfrage nach der smarten Ladelösung ghostONE bestätigt, dass wir mit unserer ‚Alles-aus-einer-Hand-Strategie' genau das richtige Angebot bieten, um uns wesentliche Marktanteile zu sichern", sagt Rainer Koppitz, CEO & Co-Founder der KATEK SE. M&A-Fokus liegt auf Charging, Medical Alarm Systems und Renewables Bereits 2022 schloss die KATEK einen Kaufvertrag für die Nextek Inc. in Madison, USA. Aktuell entscheiden die US-amerikanischen Behörden über die Übernahme. Das Closing wird Ende Q2 bzw. Anfang Q3 2023 erwartet. Gemeinsam mit der zuvor erworbenen KATEK Canada (SigmaPoint) deckt KATEK nun den nordamerikanischen Markt ab. Hier zeigt sich deutlich, dass auch die europäischen Kunden den Local-for-local Ansatz der KATEK begrüßen. Zudem zeigt sich auch in Kanada und USA ein starker Trend zur Re-location der Produktion von China zurück nach Nordamerika. Dieses zusätzliche Marktpotenzial plant die KATEK für sich zu nutzen. Weitere Akquisitionen sind aktuell in Prüfung, insbesondere in den KATEK-Wachstumssegmenten Charging, Medical Alarm Systems und Renewables. Management zuversichtlich für Zielerreichung 2023 Die starken Zahlen zum Jahresauftakt lassen das Management positiv auf die kommenden Monate und Quartale blicken. Die Geschäftsentwicklung verläuft im Rahmen der zum Jahresabschluss veröffentlichten Guidance. In 2023 und 2024 verfolgt KATEK außerdem das Ziel, die Effizienzpotenziale der Gruppe verstärkt zu nutzen und damit dynamisch auf die Entwicklungen der Lieferketten und Beschaffungsmärkte zu reagieren. Die komplette Quartalsmitteilung zum 31.03.2023 ist auf der Internetseite der KATEK SE im Bereich Investor Relations veröffentlicht. Kontakt KATEK Investor Relations

Ramona Kasper

Group Head Marketing & Communications

ir@katek-group.com

+ 49 160 970 88 676 Über KATEK Die KATEK-Gruppe mit Hauptsitz in München zählt zu den am schnellsten wachsenden Elektronikunternehmen in Europa und möchte einen entscheidenden Beitrag zur "Elektronifizierung der Welt" leisten. KATEK versteht sich als End-to-End-Dienstleister für High-Value-Elektronik. Das Leistungsspektrum deckt den gesamten Produktlebenszyklus ab. Von der Entwicklung der Soft- und Hardware über erste Prototypen der elektronischen Baugruppen und der Fertigung bis hin zur anschließenden Begleitung des Prozesses beim Kunden, inklusive Logistik, After-Sales und Service- Leistungen. 3.100 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland, Osteuropa, Nordamerika und Asien produzieren die Megatrends der Zukunft. Durch den Local-to-Local-Ansatz schafft die KATEK Nähe zum Kunden und ebnet gleichzeitig den Zugang zum Weltmarkt. Auf diese Strategie vertrauen die Marktführer aus den wachstumsstärksten Branchen - von Elektromobilität über erneuerbare Energien bis hin zu Medizintechnik. CEO & Co-Founder ist Rainer Koppitz und CFO ist Dr. Johannes Fues. Weitere Informationen über KATEK finden Sie auf https://katek-group.com Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte", "wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt", "beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse, Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gruppe oder des Industriezweigs, in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gruppe wird die hier veröffentlichen zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht aktualisieren oder überprüfen.



