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PR Newswire
12.05.2023 | 08:06
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Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

Rize UCITS ICAV - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, May 12

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Rize Cyber Security and Data Privacy UCITS ETF 5.473400 USD IE00BJXRZJ4011 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
Rize Medical Cannabis and Life Science ETF2.828200 USDIE00BJXRZ27311 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF4.255200 USDIE00BLRPQH3111 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EDU TECH & DIGITAL LEARNING UCITS ETF1.834100 USDIE00BLRPQJ5411 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF 4.561800 USDIE00BLRPRR0411 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF3.253200 USDIE00BLRPRQ9611 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE EM INT & ECOM ETF4.038100 USDIE000HJV1VH311 May 2023

FUND NAMENAVISINNAV DATE
RIZE PET CARE UCITS ETF3.839700 USD IE000QRNAC6611 May 2023

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