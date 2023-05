Die C-RAD AB (WKN: AOX93X) ist ein Small Cap aus Schweden. Die Aktie wird an der Nasdaq Stockholm gehandelt. Das Unternehmen schreibt Gewinne und wird dennoch kaum von Investoren beachtet. Bietet sich Anlegern hier eine versteckte Perle und somit eine ungewöhnliche Investmentchance? Die Holdinggesellschaft C-RAD AB hat ihren Sitz in Schweden. Sie ist in der Medizintechnikbranche tätig und bietet Produkte und Lösungen für den Markt der Strahlentherapie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...