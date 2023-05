Der deutsche Aktienmarkt kommt in dieser Woche nicht so richtig in die Gänge. Der DAX gab gestern nach gutem Start trotzdem knapp 0,4 Prozent ab. Heute dürfte er leicht positiv starten. Das Bild aus Übersee ist gemischt. Bei den Einzelwerten geht es heute um Tesla, Beyond Meat, Allianz, Bayer, SMA ...