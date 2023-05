DocMorris (vormals Zur Rose) kündigt ein Rückkaufangebot für ihre ausstehende CHF 200 Mio-Anleihe anConti-Rivale Pirelli legt zu Jahresbeginn zuSociete Generale mit schwachem Aktiengeschäft - Gewinn steigt trotzdem leichtStrabag will Einfluss von Oligarch Deripaska reduzieren Talanx und Wacker Chemie werden in MSCI Germany Index aufgenommen clearvise AG setzt Wachstumsstrategie im Geschäftsjahr 2022 erfolgreich fort Allianz verdient operativ deutlich mehr und übertrifft Erwartungen Metro steigert Umsatz und verringert Verlust Deutsche Euroshop ist dank einer Portfoliooptimierung mit einem Umsatz und Gewinnwachstum ins Jahr gestartet Fraport verzeichnet in Frankfurt auch im April starkes Wachstum Nynomic AG beschließt eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss zu ...

