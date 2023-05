EQS-News: Alzchem Group AG / Schlagwort(e): Vertrag

Alzchem Group AG sichert Kontinuität im Vorstand: Vertragsverlängerung mit CEO Andreas Niedermaier bis 2026



Alzchem Group AG sichert Kontinuität im Vorstand: Vertragsverlängerung mit CEO Andreas Niedermaier bis 2026 Trostberg, 12. Mai 2023 - Der Aufsichtsrat der Alzchem Group AG hat den bis zum 31. Dezember 2023 laufenden Dienstvertrag des Vorstandsvorsitzenden Andreas Niedermaier vorzeitig um 3 Jahre bis 2026 verlängert. Damit setzt der vertikal integrierte Spezialchemie-Anbieter mit führender Marktposition in ausgewählten Nischenmärkten auf Kontinuität im Vorstand, nachdem bereits im Mai 2022 die Vorstandsverträge von Klaus Englmaier (COO) und Dr. Georg Weichselbaumer (CSO) vorzeitig bis Ende 2025 verlängert wurden. Andreas Niedermaier ist seit 1999 bei der Alzchem Group AG beschäftigt und gehört dem Vorstand seit 2011 an. Er verantwortet die Bereiche Strategie, Investor Relations, Kommunikation, Recht, Risikomanagement, Personal, IT, Supply Chain Management, Versicherung sowie Controlling, Rechnungs- und Finanzwesen und Steuern. Markus Zöllner, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Alzchem Group AG: "Mit der Vertragsverlängerung von Andreas Niedermaier gewährleisten wir Stabilität und Kontinuität für die Alzchem Group. Gleichzeitig tragen wir damit der außerordentlich erfreulichen Entwicklung Rechnung, die unser Unternehmen unter der Führung von Andreas Niedermaier in den letzten Jahren genommen hat. Deshalb setzen wir unser Vertrauen auch zukünftig in ihn und seine Vorstandskollegen und freuen uns auf eine weiterhin hochmotivierte, konstruktive Zusammenarbeit." "Ich freue mich über den starken Vertrauensbeweis des Aufsichtsrats und die Möglichkeit, gemeinsam mit Klaus Englmaier und Dr. Georg Weichselbaumer den Erfolgskurs unseres Unternehmens fortzusetzen. Die Wachstumspotenziale für unsere Lösungen und Produkte sind in großem Umfang gegeben - etwa bei Eminex®, unserem neuen Produkt zur Vermeidung des CO 2 - und Methan-Ausstoßes in der Gülle, oder bei Creamino®, unserem Futtermittelzusatzstoff, der sowohl zur Verbesserung der Tierernährung als auch zur Senkung der Futterkosten beitragen kann", erklärt Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG. "Genauso wichtig wie der wirtschaftliche Erfolg bleibt unser Ziel der Klimaneutralität bis 2033. Dazu haben wir einen umfangreichen Klimafahrplan mit konkreten Maßnahmenpaketen entwickelt, den wir auf unserer Hauptversammlung am 11. Mai 2023 im Detail vorgestellt haben. Im Fokus stehen dabei die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen sowie eine klimaneutrale Produktion."

Über Alzchem Alzchem ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Dabei profitiert Alzchem in besonderer Weise von den drei sehr unterschiedlichen globalen Entwicklungen Klimawandel, Bevölkerungswachstum und höhere Lebenserwartung. Zum Erreichen der daraus resultierenden gesellschaftlichen Ziele können Alzchem-Produkte mit einer Vielzahl verschiedener Anwendungen attraktive Lösungen bieten. Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie. Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für PCR-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Angebote sind eine Antwort unseres Unternehmens auf weltweite Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.680 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in drei Vertriebsgesellschaften in den USA, China und England. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von rund 542,2 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 61,4 Mio. Euro.



