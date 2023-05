...lassen tief blicken. China z. B. ist nach wie vor Deutschlands wichtigster Handelspartner (Ex- und Importe zusammen). Aber: Wurden im Vorjahreszeitraum noch Güter und Waren für insgesamt 72,4 Mrd. € gehandelt, sind es diesmal 64,7 Mrd. €. Dafür haben die USA aufgeholt: 54,6 Mrd. € im 1. Jahresviertel 2022 stehen nun 64,1 Mrd. € gegenüber. So weit, so gut, gäbe es da nicht auch diese Relationen: Fast 24 % weniger Kfz-Exporte von Deutschland nach China als im Vorjahresquartal. Dagegen stammen aber rd. 92 % der deutschen Importe der Seltenerdmetalle aus dem Reich der Mitte sowie 67,8 % der Smartphones und Telefone, 39,2 % der Lithium-Ionen-Akkus und inzwischen 28,2 % der E-Autos.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



