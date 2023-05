Hannover (www.anleihencheck.de) - Nachdem die US-Erzeugerpreise das Bild eines abnehmenden Preisauftriebs bestätigten, bauten Staatsanleihen sowohl in den USA als auch in Europa ihre Vortagesgewinne weiter aus, so die Analysten der Nord LB.Erwartungsgemäß habe die Bank of England gestern eine weitere Anpassung des Leitzinsniveaus vorgenommen. Die Bank Rate sei um 25 bp auf 4,50% angehoben worden. Nach den jüngsten Preisdaten aus Britannien stelle diese Nachricht keine Überraschung dar. Die Notenbank wolle wahrscheinlich vor allem das Aufkommen zu hoher Inflationserwartungen verhindern. ...

