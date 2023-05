Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Mit Blick auf den aktuellen Kursverlauf der 10-jährigen Rendite USA drängt sich diese Frage Anlegern immer nachhaltiger auf, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Doch der Reihe nach: Das Renditehoch von Anfang März bei 4,09% habe nicht mehr ganz das Niveau des Vorjahres (4,34%) erreicht. Seither habe das Zinsbarometer Kursverluste hinnehmen müssen und sei im Anschluss in eine Seitwärtsbewegung übergegangen. Diese Entwicklung habe Konsequenzen, denn mittlerweile notiere die 10-jährige Rendite USA unterhalb der Glättungslinien der letzten 50 bzw. 200 Tage (akt. Bei 3,52/3,54%). Apropos gleitende Durchschnitte: Hier sei es jüngst zu einem negativen Schnittmuster gekommen - sprich zu einem sog "Todeskreuz". In jedem Fall würden die beschriebenen Weichenstellungen potenzielle Warnsignale darstellen. Aus charttechnischer Sicht sollten Investoren in diesem Umfeld die jüngsten Verlaufstiefs zwischen 3,40% und 3,25% unbedingt beachten. Ein Abgleiten unter die angeführte Schlüsselzone würde nicht nur die Schiebezone der letzten Wochen nach unten auflösen, sondern gleichzeitig auch eine größere Topbildung vervollständigen. Bei einer negativen Weichenstellung markiere die runde 3%-Marke die nächste Unterstützung. (12.05.2023/alc/a/a) ...

