Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank von England hat den Leitzins zwar auf 4,5% erhöht und im Fall eines anhaltend hohen Inflationsdrucks weitere Maßnahmen nicht ausgeschlossen, dennoch sind die Zinserwartungen an den Finanzmärkten eher schwach ausgeprägt, so die Analysten der Helaba.Entsprechend würden die Kurse am Rentenmarkt steigen, während der Euro unter Druck geraten sei. Der deutsche Leitindex habe etwas nachgegeben, bleibe aber in Sichtweite zur 16.000er Marke. ...

