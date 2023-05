Die Elektromodelle Volvo EX90 und Polestar 3 werden später in Produktion gehen als bisher geplant. Wie Volvo Cars mitteilt, wird der Produktionsstart des EX90 auf das erste Halbjahr 2024 verlegt, da man "zusätzliche Zeit für die Softwareentwicklung und -tests" benötige. Bisher war der Produktionsbeginn des Volvo EX90 noch in diesem Jahr geplant. In der kurzen Mitteilung der Schweden heißt es wörtlich: ...

