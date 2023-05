Die Wolftank-Gruppe hat ihre Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 22 vorgelegt, die mit einem Umsatzwachstum von 40 % gegenüber dem Vorjahr und einer Verdreifachung des Betriebsergebnisses eine hervorragende Leistung zeigen. Obwohl dies an sich schon eine großartige Leistung ist, lagen die Zahlen unter den Erwartungen von AlsterResearch. Der Analyst ist jedoch zuversichtlich, dass Wolftank auf dem besten Weg ist, ein Komplettanbieter von Energie- und Umweltlösungen zu werden. Wolftank sollte von dem massiven Wachstum profitieren, das mit dem Aufbau der emissionsfreien Tankstelleninfrastruktur in Europa bevorsteht. Nach Ansicht von AlsterResearch sollte dies in den nächsten Jahren mit einem zweistelligen Umsatzwachstum einhergehen, wobei die Erträge überproportional steigen dürften, wenn der (kurzfristig) Inflationsdruck nachlässt und die massiv investierten Kapazitäten ausgelastet werden. Daher bleibt der Experte trotz der Senkung der Schätzungen und des Kursziels für Wolftank's Aktie sehr positiv gestimmt. AlsterResearch bestätigt daher das BUY-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Wolftank-Adisa%20Holding%20AG





