Der DAX versucht heute nochmal den Angriff auf die 16.000 Punkte. Doch was passiert, wenn er scheitert? Zudem stehen an der Börse die Aktien von Allianz, BMW und SAP im Fokus. Der DAX kommt einfach nicht über die Hürde von 16.000 Punkten - er will aber auch nicht wirklich tiefer als 15.700 Zähler fallen. Eine Patt-Situation. Im Chart unten sehen Anleger, dass die 50-Tage-Linie (blau) bald Feuer von unten gibt. Der DAX wird sich also entscheiden müssen. ...

