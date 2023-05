EQS-News: NEON EQUITY AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Sonstiges

NEON EQUITY AG unterstützt ESG-Wachstumsstrategie des Beteiligungsunternehmens PREOS



12.05.2023 / 10:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NEON EQUITY AG unterstützt ESG-Wachstumsstrategie des Beteiligungsunternehmens PREOS Frankfurt am Main, 12. Mai 2023 - Die NEON EQUITY AG (NEON EQUITY ISIN: DE000A3DW408), ein gründergeführter Investor und Wachstums-Enabler, begrüßt die jüngst vermeldete Fokussierung ihrer Beteiligung PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ("PREOS") auf Green Development-Immobilienprojekte. NEON EQUITY ist mit 5 % an PREOS beteiligt und unterstützt das Unternehmen bei der Forcierung seiner Nachhaltigkeitsstrategie. In diesem Rahmen wird PREOS sich beim Erwerb von Real Estate Assets künftig auf ESG-konforme Immobilien in deutschen Metropolregionen konzentrieren. Darüber hinaus wird PREOS einen Schwerpunkt auch auf unbebaute Grundstücke, bei denen ESG-Projekte in Planung sind, richten. Derzeit hat PREOS eine gut gefüllte Pipeline mit Green Development-Projekten - dazu zählen z.B. Immobilien, die technologische Neuerungen für saubere Energien anwenden. Thomas Olek, CEO und Gründer von NEON EQUITY: "Als Investor mit starker Ausrichtung auf nachhaltige Zukunftsunternehmen freuen wir uns, dass PREOS nun einen weiteren Schritt im Zuge seiner ESG-Strategie geht. Grüne, nachhaltige Immobilien sind in Zeiten des fortschreitenden Klimawandels wichtiger denn je." Ole Nixdorff, CFO von NEON EQUITY: "Die Beteiligung an PREOS und die strategische Fokussierung des Unternehmens auf ESG-Immobilienprojekte passen perfekt in unsere Impact Investing-Strategie. Mit unserem Know-how und gut ausgebautem Partnernetzwerk werden wir PREOS im Bereich des Green Development auch in Zukunft tatkräftig unterstützen." Über NEON EQUITY Die NEON EQUITY AG investiert in Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in den Branchen Immobilien, Technologie und Consulting und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Die Portfoliounternehmen richten ihren Fokus auf stark wachsende Zukunftsmärkte mit ESG-Ausrichtung. Mit ihrer IPO-Kompetenz "Made in Germany" verfolgt NEON EQUITY eine börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

neon@edicto.de

www.neon-equity.com



12.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com